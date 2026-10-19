Doar una a câștigat

• Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare 0-0

Liderul CS Minaur a încheiat cu remiză albă meciul din etapa 9, din deplasare, cu Bihorul Beiuș, un meci în care în mod normal băimărenii ar fi trebuit să-l tranșeze în favoarea lor ținând cont de pozițiile celor două combatante în Seria 8.

Echipa bihoreană a obținut un punct imens, într-un meci în care pleca cu șansa a doua, iar trupa lui Paul Pîrvulescu a pierdut două puncte care ar putea sau nu cântări la finalul sezonului regulat.

CS Minaur: Tancău – Iosif (70, Filip), Radu, Fărcășan, Mureșan, Krausz, Dat (80, Ciubăncan), Stănescu (70, Berar), Bădici, Șteau (76, Chinde), Buziuc (70, Mercioiu). Antrenor: Paul Pîrvulescu.

• Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmației 1-2 (0-1)

Victorie importantă pentru CSM Sighetu Marmației în deplasarea de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Vineri, formația maramureșeană s-a impus cu scorul de 1-2 (0-1), care îi permite să se apropie de locurile de play-off, cu condiția ca elevii lui Flavius Sabău să lege mai multe succese la rând.

Sighetenii au trecut la conducerea partidei în minutul 15, când Odoh a profitat de o nesincronizare în defensiva gazdă și a marcat cu un șut de la 16 m. Avantajul oaspeților a fost dublat în minutul 59, după o reușită frumoasă marca Răzvan Mărieș, cu un șut de la 14 m lângă bară. Gazdele s-au consolat cu golul marcat în minutele de prelungire, mai exact în 90+6, când Herciu a stabilit scorul final: 1-2.

CSM Sighetu Marmației: Trifon – Tomșa (89, Codrea), Brașoveanu, Cacior, Mănescu (65, Mihalcea), R. Mărieș (80, Coș), Gherasim, Oltean, Yusuf (80, Cobărzan), Odoh (65, Santiago), Egri. Antrenor: Flavius Sabău.

• Academica Recea – Sănătatea Cluj 1-3 (0-1)

Parcursul cu patru victorii consecutive al Academicii Recea a fost întrerupt de Sănătatea Cluj, care a câștigat meciul din etapa 9 cu scorul de 1-3 (0-1), eșec în urma căruia formația antrenată de Emil Kemenes a coborât câteva poziții.

Aidoo i-a adus pe oaspeți în avantaj încă din minutul 5, dar Academica a revenit imediat după pauză, în minutul 51, prin golul izbutit de Zoicaș. Sănătatea a preluat din nou conducerea în minutul 73, în urma reușitei semnate de Negru,

Academica Recea: E. Breban – Oros, Mondragon, Bud, D. Simion, Erdei, Ciocan (86, Vălean), Avram (46, Robu), Zoicaș (86, Ghita), A. Mărieș, M. Coza (79, D. Pop). Antrenor: Emil Kemenes.

Rezultate etapa 9: Unirea Dej – Crișul Sântandrei 1-2; Academica Recea – Sănătatea Cluj 1-3; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmației 1-2; SCM Zalău – Lotus Băile Felix 1-1; Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare 0-0; Transilvania Sport Academy – Unirea Tășnad 1-2.

Etapa 10

Vineri, 23 octombrie, ora 15.00: Sănătatea Cluj – Unirea Dej; Lotus Băile Felix – Academica Recea.

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 15.00: CSM Sighetu Marmației – Transilvania Sport Academy; Bihorul Beiuș – SCM Zalău; Crișul Sântandrei – Academia de Fotbal Viitorul Cluj; CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad.