Festivalul Folcloric „Florile Chioarului” – ediția a VII-a 2026

Asociația Culturală „Cioltișorul”, din localitatea Ciolt, organizează în 31 octombrie, a șaptea ediție a Festivalului concurs de interpretare muzică populară, pentru copii cu vârsta între 5 și 14 ani.

Proiectul cultural este realizat prin finanțare nerambursabilă acordată de Primăria și Consiliul Local Șomcuta Mare.

Pe lângă concurenții înscriși la concurs, pe scenă vor mai urca formații artistice de dansuri populare și cântăreți de muzică populară.

Înscrierile pentru concurs se fac la nr. tel. 0744-854.571, Ioan Marchiș, până în data de 25.10.2026.

Vă așteptăm cu drag!