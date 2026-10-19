Lecție de prim ajutor pentru elevii băimăreni la Centrul Rivulus Pueris

Două clase de elevi de la Școala „Nichita Stănescu” au participat la o activitate educativă dedicată acordării primului ajutor, organizată în colaborare cu Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș, la Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

„Activitatea a avut ca scop familiarizarea elevilor cu noțiunile de bază privind acordarea primului ajutor și conștientizarea importanței unei reacții corecte și rapide în situații de urgență. Prin intermediul acestei inițiative, copiii au avut ocazia să descopere informații utile despre modul în care pot interveni atunci când o persoană are nevoie de ajutor, dar și despre responsabilitatea, solidaritatea și spiritul civic pe care fiecare dintre noi le poate manifesta în comunitate”, au precizat reprezentanții DAS Baia Mare.