Macheta orașului Baia Mare va fi gata în curând

Viceprimarul Băii Mari, Pap Zsolt, a precizat că macheta Băii Mari prinde contur și în câteva săptămâni urmează să fie amplasată în Piața Libertății.

„Este din ce în ce mai aproape momentul în care vom dezvălui macheta orașului Baia Mare. Peste puține săptămâni ne vom putea bucura de această lucrare în Piața Libertății. Realizată din bronz și concepută cu un caracter tactil, macheta va reda în detaliu atât elementele istorice, cât și pe cele moderne ale orașului nostru. În același timp, macheta va fi o atracție turistică, un instrument educațional și, mai ales, un simbol al identității locale. Baia Mare merită să-și spună povestea și printr-un astfel de simbol. Iar această poveste prinde contur pe zi ce trece. Este un proiect pe care l-am inițiat împreună cu colegul meu, Pintér Zsolt, gândit până în cele mai mici detalii — inclusiv finanțarea, pe care am reușit să o asigurăm din bugetul de stat prin demersurile colegei noastre, deputat Zahoránszki Brigitta”, a declarat Pap Zsolt.