Mai multe străzi din Seini vor fi modernizate

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Patru străzi din orașul Seini vor fi modernizate. Conducerea Primăriei Seini a semnat, zilele trecute, contractul de peste 4,4 milioane de lei pentru lucrările de modernizare a străzilor din oraș. Contractul a fost câștigat de firma Construrom. Proiectul vizează modernizarea a 4 străzi cu lungime totală de 2,05 kilometri: Gheorghe Doja, Cetății, Petőfi Sándor și Seinel. Lucrările care trebuie finalizate în termen de 18 luni au în vedere reabilitarea completă a carosabilului și a trotuarelor cu facilități pentru accesibilitate, sisteme de drenaj, piste de biciclete și amenajări complementare de zone verzi.

Michael Kors

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