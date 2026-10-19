Mai multe străzi din Seini vor fi modernizate

Patru străzi din orașul Seini vor fi modernizate. Conducerea Primăriei Seini a semnat, zilele trecute, contractul de peste 4,4 milioane de lei pentru lucrările de modernizare a străzilor din oraș. Contractul a fost câștigat de firma Construrom. Proiectul vizează modernizarea a 4 străzi cu lungime totală de 2,05 kilometri: Gheorghe Doja, Cetății, Petőfi Sándor și Seinel. Lucrările care trebuie finalizate în termen de 18 luni au în vedere reabilitarea completă a carosabilului și a trotuarelor cu facilități pentru accesibilitate, sisteme de drenaj, piste de biciclete și amenajări complementare de zone verzi.