„Oportunități europene pentru tineri la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare”

În data de 12 octombrie, elevii clasei a XII-a F de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare au participat, în cadrul orelor de istorie susținute de profesorul Magyarosi Ladislau, la o activitate desfășurată de Remus Pop, multiplicator Eurodesk, în cadrul campaniei europene „Time to Move”.

Activitatea a avut ca scop informarea și familiarizarea elevilor cu oportunitățile europene dedicate tinerilor, cu accent pe Corpul European de Solidaritate (ESC) și voluntariatul internațional. Prin discuții interactive și prezentarea experiențelor altor tineri, participanții au descoperit beneficiile implicării în proiecte europene.

Partea practică a activității a constat într-un joc de echipă – „Ce ai lua cu tine în proiect?”, prin care elevii au fost provocați să facă alegeri și să identifice resursele necesare pentru a face față unor situații reale din cadrul voluntariatului internațional.