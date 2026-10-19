Ordin de protecție pentru un bărbat acuzat că și-ar fi hărțuit fosta concubină

O femeie în vârstă de 44 de ani din Baia Mare a cerut ajutorul poliției, după ce ar fi fost urmărită și hărțuită în mod repetat de fostul concubin, în vârstă de 55 de ani.

Incidentul a fost sesizat joi, 15 octombrie, printr-un apel la 112. Polițiștii au făcut verificări și au stabilit că bărbatul ar fi urmărit-o și hărțuit-o în mai multe rânduri pe femeie.

În urma evaluării riscului, femeia se afla într‑o situație de pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de hărțuire, sub coordonarea procurorului de caz.

Polițiștii le recomandă persoanelor care sunt victime ale hărțuirii să anunțe autoritățile și să sune la 112 dacă se află în pericol.

Sighetu Marmației • Și-a agresat soția

Un bărbat de 43 de ani din Sighetu Marmației este cercetat pentru violență în familie, după ce și‑ar fi agresat soția, în vârstă de 49 de ani. Pe numele acestuia, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

Incidentul a fost sesizat în dimineața zilei de sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 8.00, printr-un apel la 112. Potrivit primelor verificări, conflictul dintre cei doi soți ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool, iar bărbatul și‑ar fi agresat fizic soția.

Polițiștii au evaluat situația și au constatat că femeia s‑ar afla într‑un pericol iminent. În aceste condiții, au emis un ordin de protecție provizoriu pentru a o proteja.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Condamnat pentru furt calificat, dus la Penitenciarul Baia Mare

Un bărbat condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru furt calificat a fost identificat de polițiștii din Șomcuta Mare și dus la Penitenciarul Baia Mare.

Mandatul de executare a pedepsei a fost pus în aplicare sâmbătă, 17 octombrie, de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare, în baza unei hotărâri a Judecătoriei Baia Mare.

După ce a fost identificat, bărbatul a fost dus la Penitenciarul Baia Mare, unde își va executa pedeapsa.