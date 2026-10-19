Peste 1.800 de copii din județ au părinții plecați peste hotare

Plecarea la muncă în străinătate poate fi o decizie importantă pentru o familie și, în multe situații, o modalitate de a asigura copiilor un trai mai bun și mai multe oportunități. Pentru copil însă, plecarea unuia sau a ambilor părinți înseamnă o schimbare în viața de zi cu zi. De aceea, este important ca această schimbare să fie pregătită din timp, iar copilul să rămână în grija unei persoane care îi poate oferi siguranță, stabilitate și sprijin.

„Legislația prevede măsuri concrete pentru protejarea copiilor ai căror părinți pleacă la muncă în străinătate și stabilește responsabilități atât pentru părinți, cât și pentru persoanele care rămân să se ocupe de copii. Datele centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș pentru primele șase luni ale anului 2026, pe baza informațiilor transmise de 59 dintre cele 76 de primării din județ, indică faptul că 1.860 de copii aveau părinți plecați la muncă în străinătate. Dintre aceștia: 185 de copii aveau ambii părinți plecați la muncă în străinătate și 1.120 de copii au rămas în îngrijirea rudelor până la gradul IV. Aceste cifre oferă o imagine asupra fenomenului la nivelul județului, însă trebuie precizat că datele nu au fost comunicate de toate primăriile din județ și nu reprezintă o centralizare completă pentru toate localitățile din județ”, au precizat reprezentanții DGASPC Maramureș. 1.019 dintre copiii cu părinți plecați peste hotare sunt băieți și 841 sunt fete.

În spatele acestor cifre se află copii care au nevoie, în perioada absenței părinților, de adulți responsabili, de stabilitate și, mai ales, de sentimentul că sunt în siguranță și că nu sunt singuri. De aceea, oficialii DGASPC Maramureș au prezentat pașii pe care trebuie să-i urmeze părinții înainte de a pleca.

„Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul și care urmează să plece la muncă în străinătate are obligația de a notifica serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare. Notificarea trebuie să precizeze persoana care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părintelui. Dacă părintele este deja plecat la muncă în străinătate, acesta are obligația de a transmite de îndată notificarea privind persoana care se ocupă de copil. Aceleași prevederi se aplică și atunci când ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat”, au explicat oficialii instituției.

Persoana care va purta de grijă copilului în absența părintelui sau a părinților trebuie obligatoriu să fie majoră, să facă parte din familia extinsă sau să fie rudă, afin ori prieten al familiei sau al familiei extinse sau să fie o persoană față de care copilul a dezvoltat relații de atașament ori alături de care s-a bucurat de viața de familie.

Pentru a facilita accesul la informații, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a creat pe site-ul instituției o secțiune dedicată protecției copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Noua secțiune reunește informații utile privind obligațiile părinților, desemnarea persoanei care se ocupă de copil și măsurile de protecție aplicabile în această situație.