Reprezentanţi ai Universităţii din Bucureşti, la întâlnirea cu liceeni de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”

Elevii claselor a XII-a, de la profilul real, ai Colegiului Național „Dragoș Vodă” au avut ocazia de a se întâlni recent, cu reprezentanți ai Universității din București.

În cadrul întâlnirii, elevii au descoperit oportunitățile educaționale pe care această prestigioasă instituție de învățământ superior le oferă și au aflat mai multe despre posibilitățile de continuare a studiilor universitare. Dialogul deschis le-a oferit elevilor interesați prilejul de a adresa întrebări, de a-și clarifica nelămuririle și de a obține informații utile pentru alegerea viitorului lor parcurs academic și profesional. La finalul prezentării, elevii au primit agende și pixuri personalizate, iar profesorii au fost recompensați cu culegeri de probleme, resurse utile în activitatea didactică.