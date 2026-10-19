S-a decis configurația grupei A

• SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare 29-22 (17-17) •

Meciul pentru stabilirea echipei care se va clasa pe locul 1 în Grupa A a Cupei României, dintre SCM USV Timișoara și CSM Știința Baia Mare, a revenitcampioanei cu scorul de 29-22 (17-17), după un meci echilibrat și decis la un eseu plus o transformare.

Gruparea de pe Arena Zimbrilor a făcut o partidă bună, a condus de două ori pe tabelă, diferența făcându-se la micile detalii.

Gazdele au deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de Luka Archvadze. Băimărenii au egalat prin Toma Mîrzac, tot dintr-o lovitură de pedeapsă, însă timișorenii au trecut din nou în avantaj după un eseu de penalizare, scorul devenind 10-3. Oaspeții au revenit și au preluat conducerea după eseurile marcate de Alexandru Colev și Beka Bitsadze, ambele transformate de Toma Mîrzac: 10-17. Campioana a egalat înainte de pauză, prin fostul jucător al băimărenilor, Ștefan Iancu, iar la ves­tiare s-a intrat cu scorul de 17-17.

În repriza secundă, băimărenii au trecut din nou în avantaj, după eseul reușit de Taliauli Sikuea – 17-22 (transformare ratată), însă Timișoara a revenit prin Gabriel Rupanu, care a marcat și a transformat un eseu: 24-22. Marius Simionescu a înscris apoi un nou eseu pentru gazde, stabilind scorul final, 29-22.

Prin acest succes, campioana și-a asigurat primul loc în grupă (mai are de jucat la Cluj), iar CSM Știința pe locul secund, urmând să joace semifinala de Cupa României în deplasare, cu câștigătoarea Grupei B.

CSM Știința: Kutsniashvili, Colev, Dugladze, Roșu, Gelash­vili, Moyake, C. Chirică, Bitsadze, Mîrzac, Mokhoabane, Sikuea, Tomane, Lămboiu, Ahokovi, Popoaia. Rezerve: Trollip, Kutsnishvili, Grămadă, Sălceanu, Beleca, Kisting, Harasim, Havea. Antrenor: Eugen Apjok.