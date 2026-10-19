Se depun cererile pentru ajutorul de încălzire în Bogdan Vodă

Primăria Comunei Bogdan Vodă anunță cetățenii că se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie, aferente sezonului rece noiembrie 2026 – martie 2027. Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie: familiile cu venituri nete lunare de până la 1.386 lei pentru fiecare membru de familie; persoanele singure cu venituri nete lunare de până la 2.053 lei.

„Recomandăm persoanelor interesate să depună documentele până la 20 noiembrie 2026, pentru a putea beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie, dacă îndeplinesc condițiile legale. Vă încurajăm să vă informați și să solicitați acest sprijin dacă îndepliniți condițiile prevăzute de lege. Totodată, vă rugăm să transmiteți aceste informații și persoanelor vârstnice, celor care locuiesc singure sau familiilor care nu au acces la rețelele de socializare. Este important ca acest sprijin să ajungă la toți cei care au dreptul să îl primească”, a transmis Anuța Enea-Bizău, primarul orașului Bogdan Vodă.