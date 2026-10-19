Sfânta Liturghie în Moisei I

Duminică, 18 octombrie 2026, când se citește Sfânta Evanghelie despre învierea fiului văduvei din Nain, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohiei Moisei I, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva” și „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, în prezența unui mare număr de preoți, și a sfințit capela de cimitir.

„După cinci ani, am revenit în Parohia Moisei centru, la biserica istorică de zid. În 2021, în august, am târnosit Sfântul Altar, reorganizat, Sfânta Masă rezidită și înnoirile care s-au făcut atunci. De atunci au construit o capelă de cimitir, în cadrul proiectului eparhial „Nici o comunitate parohială fără capelă mortuară sau de cimitir”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. O capelă frumoasă, ne-au invitat să venim să o binecuvântăm, ca să-și poată petrece pe cei plecați din lumea aceasta după toată rânduiala noastră bisericească. Și am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie pentru bucuria a părinților slujitori și a credincioșilor din această parohie. Aici sunt peste 3.500 de credincioși în parohia Moisei Centru. Moiseiul este una dintre cele mai mari comune din România. Are peste 8.000, spre 9.000, de locuitori, împărțiți în patru parohii și o mănăstire istorică. Aici au existat două biserici, în Moisei, de secolul XVII, care, însă, au dispărut în timpul veacurilor trecute și apoi s-a construit această biserică de zid, care a suferit multe modificări. S-au adăugat tinda, turnul Clopotniță. Este o biserică de dimensiuni destul de mari și s-a pictat și s-a așezat o catapeteasmă. S-a adăugat tinda, s-a adăugat turnul clopotniță în timpul păstoririi părintelui Dumitru Timiș. Din 2000 a venit aici părintele Vasile Tomoiagă, care are deci 25 de ani de slujire aici, și din 2023 a venit și părintele Daniel Florian. Slujesc împreună, sunt două locuințe pentru preoți sau două case parohiale. Este sală socială frumoasă, care poartă același ocrotitor, pe Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva și aceasta este una din bisericile care este pusă sub ocrotirea Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva, de aceea am și stabilit evenimentul de aici câteva zile după praznicul cu Cuvioasei Parascheva. Autoritățile locale sprijină atât parohiile, cât și mănăstirea. Drumul către mănăstire a fost recent modernizat și ne bucurăm pentru aceasta, deoarece Mănăstirea Moisei este una dintre cele mai vechi mănăstiri, cu peste patru secole de existență neîntreruptă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și frumusețea aceste zile din Duminica XXI după Sfintele Rusalii.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul ales de preoți și diaconi, care a slujit sub protia Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, amintim pe Arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, Pr. Dr. Dinu Horațiu Brici, protopopul de Vișeu, Protos. Antonie Ciobanu, starețul Schitului „Sfântul Gheorghe” Borșa, Pr. Vasile Tomoiagă – paroh, Pr. Florian Daniel – preot II, Pr. Samoilă Vlad – Moisei Luncă, Pr. Constantin Naghioși – Moisei III, Pr. Matei Șandru – Moisei II, Pr. Gavrilă Roman – Borșa – Repedea, Pr. Vasile Cupșinar – Săcel II, Pr. Nicolae Pintea –Săliște II, Pr. Dumitru Timiș – pensionar, Arhid. Teodosie Bud – consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș – consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar – secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna – consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop.

Cuvântul de învățătură

Un vast cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin pe marginea pericopei evanghelice a duminicii, a învierii fiului văduvei din Nain, precum și despre Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva de la Iași, hramul acestei biserici, relatând învățămintele pe care le desprindem din acestea.

Distincții

Preotul paroh Vasile Tomoiagă a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, răsplătindu-i-se astfel munca de mai mulți ani în această parohie. Preotul II al parohiei sau conslujitor Ghiță Daniel Florian a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Primarul comunei Moisei, Grigore Tomoiagă, a primit din partea Întâistătătorului Eparhiei Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, iar Consiliul Parohial Parohiei Moisei I, a fost distins tot cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

Cu Diploma Anului omagial au fost onorați Corul Parohiei și binefăcătorii Ioan Tomoiagă, Simion Tomoiagă, Ilie Horj și Dumitru Tomoiagă.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea preoților sujitori și a credincioșilor o icoană cu Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva și un coș cu flori.

Preot paroh Vasile Tomoiagă: „O zi frumoasă și binecuvântată trăim astăzi, pentru că avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, care a venit să facă sfințirea capelei de cimitir, și să săvârșească alături de noi și de un sobor de preoți, Sfânta Liturghie Arhierească. Capela de cimitir a fost mai mult decât necesară, credincioșii noștri au înțeles că este absolut necesară și am reușit ca în timp de un an și patru luni să o ridicăm, dând-o în folosință. Pentru toate acestea, dau slavă lui Dumnezeu și-I mulțumesc pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra noastră și asupra credincioșilor parohiei noastre.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”