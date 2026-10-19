Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș pune la dispoziția asiguraților un Simulator pentru indemnizația de concediu medical, disponibil direct pe site-ul instituției.

„Instrumentul vă ajută să vedeți, într-un singur loc, modul în care se calculează indemnizația și rezultatul estimat în funcție de datele introduse. Simulatorul vă arată: procentul aplicat pentru indemnizație; numărul zilelor lucrătoare plătite; valoarea indemnizației calculate; partea suportată de angajator; partea suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate”, au explicat oficialii instituției.

Calculul ține cont de veniturile care formează baza de calcul, de durata concediului medical și de regulile aplicabile tipului de indemnizație selectat.

„Un asigurat trebuie să poată afla ușor cum se calculează indemnizația și care sunt regulile care i se aplică. Am pus acest instrument pe site tocmai pentru ca informația să fie mai ușor de înțeles și de folosit”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Simulatorul poate fi accesat la linkul: https://casmm.ro/ asigurati/simulator-concediu-medical

Informațiile privind modul de calcul, procentele aplicabile și suportarea indemnizației sunt prezentate și explicate în pagina simulatorului.