Tânăr prins băut la volan, după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor

Un tânăr de 28 de ani a fost prins de polițiștii din Baia Mare după ce a condus un autoturism sub influența alcoolului și nu a oprit la semnalul oamenilor legii. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul s‑a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 23.00. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au încercat să oprească autoturismul care circula pe bulevardul Traian, însă șoferul nu s‑a conformat semnalului și și‑a continuat drumul.

Acesta a fost oprit după aproximativ 300 de metri, în zona Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale”. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit identitatea conducătorului auto, în vârstă de 28 de ani, și l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, necesare stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Oamenii legii le reamintesc șoferilor că alcoolul afectează atenția, reacțiile și capacitatea de a lua decizii în trafic. Aceștia recomandă evitarea conducerii după consumul de băuturi alcoolice și respectarea semnalelor și indicațiilor polițiștilor rutieri.

Amenzi de peste 12.000 de lei, în urma unei acțiuni la Vișeu de Sus

Polițiștii din Vișeu de Sus au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 12.000 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate sâmbătă, 17 octombrie, pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere.

Controalele au avut loc între orele 18.00 și 20.00, în cadrul acțiunii „Blocada”. La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, ai Serviciului Rutier și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

În cele două ore, oamenii legii au verificat 51 de autovehicule și au legitimat 55 de persoane. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 22 de amenzi. De asemenea, polițiștii au reținut cinci certificate de înmatriculare și un permis de conducere.

Acțiunea a urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, identificarea situațiilor de risc și menținerea ordinii și liniștii publice.

Polițiștii anunță că vor continua astfel de controale pentru prevenirea faptelor antisociale și reducerea riscurilor din trafic. Totodată, le recomandă cetățenilor să respecte legea, să aibă un comportament responsabil și să anunțe autoritățile atunci când observă situații care pot pune în pericol siguranța comunității.

…şi de peste 4.000 de lei în Baia Sprie

Polițiștii din Baia Sprie au desfășurat, vineri, 16 octombrie, o acțiune pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere.

Controalele au avut loc între orele 12.00 și 14.00, în cadrul acțiunii „Blocada”. În acest interval, polițiștii au verificat 24 de autovehicule și au legitimat 28 de persoane.

Pentru neregulile constate, au fost aplicate 12 amenzi, în valoare totală de peste 4.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut două certificate de înmatriculare.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.