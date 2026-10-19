Tradiţiile au fost prezentate micuţilor de la Liceul Internaţional Baia Mare

Elevii clasei a IV-a A de la Liceul Internaţional Baia Mare, coordonați de prof. înv. primar Natalia Miriam Fabian, au descoperit la Muzeul Satului povești despre identitate, tradiție și moștenire culturală, în cadrul unei activități educative dedicate cunoașterii și înțelegerii lumii satului de odinioară.

Întâlnirea a început cu o incursiune în istoria muzeului, alături de muzeograf 𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐦𝐭𝐮𝐬̦, care i-a ghidat apoi pe copii prin expoziția temporară „Firul vieții – de la naștere în veșnicie”. Pornind de la obiectele expuse și de la scenele reconstituite în casele tradiționale, elevii au descoperit momentele importante din viața omului, obiceiurile care le însoțeau, particularită­țile portului popular din zonele etnografice ale Maramureșului, organizarea gospodăriei țărănești, bucatele tradiționale și pregătirile de toamnă pentru întâmpinarea iernii.

Călătoria în lumea satului a continuat alături de muzeograf Alexandra Lazăr, care le-a prezentat copiilor două materiale video realizate în cadrul proiectului „Fain în sat”: „O zi din gospodăria lăpușeană” și „Bucate tradiționale din Țara Lăpușului”. Elevii au avut astfel ocazia să descopere aspecte ale vieții cotidiene și ale gastronomiei locale, dar și să asculte graiul specific Țării Lăpușului, păstrat în vorbirea oamenilor locului.

În partea practică a atelierului, îndrumați de muzeografele Oana Teremtuș, Alexandra Lazăr și Adina Roman, copiii au înșirat poame pe ață, descoperind o veche modalitate de pregătire a fructelor pentru uscare și păstrare peste iarnă. Au aflat astfel cum, în gospodăriile de altădată, roadele toamnei erau valorificate cu grijă, iar fructele uscate deveneau bunătăți pentru zilele reci, consumate ca atare sau folosite la prepararea compoturilor.