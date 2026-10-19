Un nou bloc intră în reabilitare în Vișeu de Sus

Încă un proiect important pentru Vișeu de Sus intră oficial în etapa de execuție. Este vorba de reabilitarea Blocului T6, care urmează să fie consolidat și modernizat. De curând, oficialii primăriei au anunțat că a avut loc predarea efectivă a amplasamentului către asocierea de firme care va executa lucrările, precum și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

„Blocul T6 este cel de-al treilea imobil din Vișeu de Sus inclus în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS), gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, după blocurile T2 și T17.

Lucrările vor fi executate de asocierea Construct Beta SRL – Avril SRL – Klever System SRL, responsabilă atât de proiectarea, cât și de execuția investiției. Ne dorim ca lucrările să se desfășoare într-un ritm cât mai bun, iar condițiile meteorologice din perioada următoare să permită avansarea rapidă a intervențiilor. Știm că un asemenea proiect presupune și un anumit disconfort pentru locatari, însă suntem convinși că rezultatul final va merita efortul și răbdarea tuturor”, au declarat reprezentanții primăriei.

Pe lângă lucrările de consolidare, care vor crește gradul de siguranță al locatarilor, reabilitarea include și eficientizarea energetică a clădirii, care va duce la reducerea pierderilor de căldură.