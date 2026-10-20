Fără Maramureș, din nou • Șase milioane de lei au ajuns la stațiunile balneare și balneoclimaterice din România

Peste 6 milioane de lei au ajuns la investitorii din stațiunile balneare și balneoclimaterice din România. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a finalizat decontarea celor 9 proiecte finanțate prin Schema de ajutor de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice.

Investițiile, derulate în 5 județe, au vizat extinderea structurilor de primire turistică, achiziția de echipamente și aparatură medicală pentru tratamente balneare, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor facilități de agrement. Cele 9 proiecte finanțate prin schema de ajutor de minimis au fost derulate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai, Căli­mă­nești, Călacea, Tășnad și Pucioasa. Nici urmă de Ocna Șugatag… Pentru realizarea acestora, beneficiarii au mobilizat investiții de peste 12 milioane de lei, iar MEDAT a decontat 6.044.240,39 lei. Pentru fiecare investiție, sprijinul nerambursabil a acoperit cel mult 50% din cheltuielile eligibile, exclusiv TVA, diferența fiind asigurată din surse proprii.

În cadrul schemei de ajutor de minimis au fost eligibile investițiile pentru extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură. Sprijinul a putut fi acordat și pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiuni, precum și pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare. Au fost eligibile și cheltuielile pentru formarea profesională a personalului din HoReCa.