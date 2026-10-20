În doar o săptămână, toată politica mondială vraiște

Rețineți ce moment istoric trăiți, va rămâne în cărțile de istorie. În pofida voinței poporului său, a senatorilor inclusiv republicani, Donald a întors armele și ajută Rusia. Nu știm ce stă în spatele deciziei, avem doar bănuieli. Serioase. Cu legătură cu dosare vechi, cu vizite vechi la Moscova, dar mai ales cu sondaje de opinie și intenții de vot nou-nouțe, ce teoretic spulberă establishmentul MAGA.

Primele semne se vedeau. Întâlniri în Alaska, promisiuni nerespectate, de ambele părți. Picătura ce a umplut paharul a fost însă atacul dronelor ucrainene asupra centrelor de date/informații rusești. S-a descoperit, inclusiv la noi acasă, că au tăcut boții! La noi, în Europa, în SUA! Corul de lăudători Trump, MAGA, LePen, Georgescu, a luat o pauză! Sunt înapoi acum, dar a fost un duș rece. Cine are o țâră de discernământ a înțeles. Clar, în spatele Internetului și a site-urilor de socializare este o imensă mașină de manipulare. Da, și a presei, așa e. Nu pozăm în Cenușăreasa. Cea mai simplă demonstrație ne-o face senatorul american Bernie Sanders, „socialistul” simpatic, dar limpede: în timpul protestului antiTrump „No Kings” din weekend, Meta a închis contul No kings pentru ore bune, în timp ce se organizau. Tot Meta a închis conturi ce îl susțineau pe președintele Lula DaSilva în alegerile din Brazilia. TikTokul a blocat publicitățile plătite la un documentar recent ce-l critică pe Elon Musk. Toate de dată recentă, de zile.

Înapoi la administrația Trump. După ce au dat cu una și au luat cu altă mână, acum amenință Europa cu măsuri devastatoare dacă renunță la Starlinkul lui Elon Musk, pe care de altfel îl reduc sau taie cu nonșalanță, când au interese, vezi Ucraina. Plătit, atenție, nu dăruit. O scrie Financial Times, care îl citează pe ambasadorul nervos al SUA în UE. Să nu cumva să ne facem jucăria noastră și să restricționăm Starlink sau SpaceX în Europa, da? La fel, să cumpărăm iute petrol rusesc, deși mai de un an aveam tot de la ei interdicție. Urlă a înțelegeri secrete pe telefonul roșu. Urlă, ba țipă. Iar noi ținem pumnii Europei, așa rănită cum e, dezbinată tot cu sprijin extern, prin mișcări populiste și extremiste, să reziste. Ce ar face România singură în fața presiunilor SUA și ale Rusiei? Ar sta căpriță, să ne iertați expresia. Și la fel fiecare țară în parte. Așa, împreună, nu prea. Bugetul Europei, ca a treia forță economică a Planetei, e capabil să susțină propriii sateliți, propriul Starlink. Iar dovada implicării externe sunt protestele duse dincolo de logică din Franța. OK, elevii și studenții, salutăm forța. Dar acolo erau oameni care spărgeau magazine, care ținteau magazine evreiești și ocoleau magazine arabe. Marele profitor al situației este un politician francez considerat de presa franceză drept bolșevic, Melenchon. Iar dincolo de aprinderi, de haos, statuia Ioanei D’Arc din Toulouse are acum hijab făcut din vestă reflectorizantă și steag palestinian. Manipulare? Poate.

Între timp, destinsă și nu prea, mai ales după un atac furibund asupra Sankt Peters­burgului, Rusia confiscă fabrici și afaceri din Franța, Germania și Belgia, rămase la ei, în ciuda boicotului, „ca să facă profit”. Au făcut. Între timp, boții treziți au lansat sute de videoclipuri false cu vedete americane ce susțin Republicanii și pe Trump sau cer mită ca să susțină democrații. Totul în fals. Între timp, armata israeliană doboară, cu buldozere, plantații de măslini din Gaza, înainte de recoltă. Și apropo. Așa-i că ați uitat de Iran, Ormuz, AI, dosarele Epstein, alte năzbâtii?! Vin vremuri tulburi. Nu vă lăsați dezinformați, politica Lumii e vraiște și câțiva profită copios din asta.