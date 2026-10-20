În Seini, Sinagoga, transformată în Muzeul Evreilor din Transilvania

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Sursa foto: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

Primăria orașului Seini organizează azi, 20 octombrie, de la ora 14, ina­u­gurarea Sinagogii Seini, o clădire emblematică pen­tru identitatea locală, restaurată complet și trans­formată într-un spațiu cultural multifuncțional, care va deveni Muzeu al Evreilor din Transilvania și sală de concerte. Sinagoga reprezintă pentru Seini mai mult decât o clădire, este o poveste ca­re de 122 de ani transmite mesajul profund „Cultura unește”. Din partea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare va participa și va lua cuvântul dr. Teodor Ardelean, directorul instituției.

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