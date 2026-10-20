În Sighetu Marmaţiei, Program modificat la Memorialul Victimelor Comunismului

Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei a trecut la programul de toamnă. Astfel, orarul de vizitare va fi de marţi până joi, între orele 9.30-16.30. Luni este închis. Ultimul vizitator este primit cu 30 de minute înainte de închidere.
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