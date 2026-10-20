Primăria Baia Mare are ambulanță veterinară

Primăria Baia Mare are în dotare o ambulanță veterinară. Autovehiculul a sosit de curând și va fi folosit în campaniile de sterilizare a patrupedelor, în special în zonele vulnerabile din oraș, unde numărul câinilor fără stăpân este foarte mare.

„Ambulanța veterinară (autoutilitară electrică) este amenajată ca laborator mobil și va fi integrată direct în programul de intervenții rapide. Concret, se va folosi pentru sterilizarea masculilor, operațiune care va fi realizată de medicul veterinar al Poliției Locale. Sterilizarea femelelor va fi asigurată, ca în momentul de față, printr-un cabinet / cabinete veterinare contractate de municipalitate. Campaniile vor viza cu prioritate zonele cu o concentrație mare de câini fără stăpân (Craica, Pirita)”, a declarat Pap Zsolt István, viceprimarul Băii Mari.