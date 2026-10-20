Regal de conferințe literare și filosofice la Salonul de carte Bookstage Baia Mare

Timp de trei zile, în Baia Mare va fi un regal de conferințe pe teme literare și filosofice, desfășurate în amfiteatrul și în holul Facultății de Litere a Centrului Universitare Nord Baia Mare. Zeci de prezentări de carte și de autori, precum descinderi pentru dialoguri cu elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” și Colegiul Național „Mihai Eminescu” vor completa efervescența acestor zile. Aceasta este o ediție-pilot organizată de Revista de Cultură „Nord Literar”.

În acest demers, parteneri vor fi Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare și Editura Eikon. Evenimentul va debuta miercuri, 21 octombrie, la ora 12 și se va încheia în 23 octombrie. Editura Eikon promite reduceri substanțiale de prețuri pentru elevi și studenți. Editurile din Baia Mare – Casa Cărților, ActaeonBooks, Editura Etnologica – își vor prezenta oferta de carte, iar reprezentanții instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Maramureș își vor prezenta volumele personale sau cele apărute sub egida instituției pe care o conduc.

Conferințele vor fi susținute de:

Vianu Mureșan – Universul fără ieșire al lui Ioan Es Pop

Dan Tomuleț – Erns Mach și criza adevărului

Sorin Borza – Configurarea rețelelor de autoritate intelectuală în era digitală

Dorin Ștefănescu – Despre începutul cunoașterii în „Prelegerile” lui Schelling de la Erlangen

Nicolae Turcan – Adevărul creștinismului în fenomenologia lui Michel Henry

Oleg Garaz – Despre muzica clasică: tautologie, reziduu, metaforă și anacronism

Valentin Ajder – Glorioase destine

Vlad Mureșan –Teologia politică a utopiei

Alexandru Buican – Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere

Nicolae Weisz – Paseistul bine temperat

Echipa „Nord Literar” vă va prezenta noua sa editură, precum și cele mai proaspete cărți ale redactorilor săi. Nu vor lipsi recitalurile poetice ale unor autori precum: Gheorghe Pârja, Gheorghe Mihai Bârlea, Elena Cărăușan, Camelia Pop, Mihaela Ienuțaș, Camelia Nistor, Florina Meghișan-Juncu, Loredana A. Știrbu. Atmosfera va fi completată de momente muzicale susținute de trupa „Încotro” a elevilor de la Cenacul „Voci eminesciene” și copiii de la clasa de canto muzică ușoară din cadrul Școlii Populare de Artă de la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan”, coordonați de profesoara Codruța Lupșa.