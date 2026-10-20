Schimb de experiență între seniorii băimăreni și gimnaștii din Danemarca

Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Baia Mare a găzduit o întâlnire specială bazată pe dialog, mișcare și un valoros schimb de experiență între seniorii băimăreni și seniorii echipei daneze GYS 87.

Dincolo de spectacolul sportiv propriu-zis, acțiunea a reprezentat o oportunitate excelentă pentru seniori de a interacționa și de a împărtăși perspective diferite asupra conceptului de îmbătrânire activă.

”Gimnaștii din Danemarca, o echipă cu o tradiție de peste 30 de ani în mișcare (înființată în 1987), au oferit o demonstrație practică deosebită, punând în scenă exerciții complexe de gimnastică ritmică, sărituri și serii mixte pe muzică clasică și modernă.

De asemenea, seniorii băimăreni le-au oferit oaspeților un spectacol deosebit, prezentând programele de mișcare și gimnastică pe care le practică zilnic în centrele pentru vârstnici aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială”, au declarat oficialii Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

O parte importantă a evenimentului a fost dialogul dintre cele două grupuri. Seniorii băimăreni au discutat cu oaspeții danezi despre stilul de viață, importanța sportului la vârste înaintate și modul în care comunitățile din cele două țări sprijină integrarea socială a vârstnicilor. Deși provin din culturi diferite, participanții au descoperit că împărtășesc aceleași valori legate de vitalitate, sănătate și dorința de a rămâne implicați în viața socială. Evenimentul a fost organizat de Asociația CASPEV și Direcția de Asistență Socială Baia Mare în parteneriat cu Școala Gimnazială „Avram Iancu” și Fit Expert Club.