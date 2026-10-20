Şura Borşa de la Muzeul Satului din Baia Mare a intrat în restaurare

Toamna blândă permite continuarea lucrărilor la Muzeul Satului Baia Mare. În această perioadă se desfășoară intervenții de restaurare la Șura Borșa, construcție ce datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Acest obiectiv de arhitectură vernaculară este o mărturie a ingeniozității meșterilor și a priceperii lor în prelucrarea lemnului. Lucrările sunt finanțate din bugetul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Maramureș și contribuie la păstrarea patrimoniului pentru generațiile viitoare.