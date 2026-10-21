Accident grav pe DN18B, între Cernești și Târgu Lăpuș

Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs miercuri, 21 octombrie, pe DN18B, între localitățile Cernești și Târgu Lăpuș. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

La locul accidentului au intervenit pompierii din Baia Mare și Târgu Lăpuș, cu echipaje de descarcerare, terapie intensivă mobilă și prim ajutor SMURD. De asemenea, au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Maramureș și o autospecială de stingere.

Trei persoane au rămas blocate în vehicule și au fost scoase de echipele de intervenție. Șoferul autoutilitarei a reușit să iasă singur înainte de sosirea salvatorilor.

Toate cele trei victime au fost transportate la spital, fiind conștiente, dar prezentând diferite traumatisme.