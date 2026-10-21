Baia Mare se conectează la Cosmos

• Elevi şi profesori celebrează Zilele Astronomiei

În perioada octombrie 2026 – martie 2027, Biroul pentru Diseminarea Astronomiei (O.A.O.) din cadrul Uniunii Astronomice Internaționale (I.A.U.) lansează proiecte internaționale concepute pentru a evidenția importanța educației astronomice în rândul elevilor și al publicului larg, construind punți între oameni și descoperirile cosmosului. Prin proiecte interactive și colaborări globale, OAO își propune să inspire noile generații și să consolideze înțelegerea universului dintr-o perspectivă accesibilă și atractivă. Ediția din acest an a proiectului „100 de ore de astronomie” celebrează entuziasmul descoperirilor științifice și invită pe toată lumea să exploreze Sistemul Solar dintr-o perspectivă proaspătă.

De asemenea, în perioada 11 februarie – 8 martie, Oficiul/Biroul pentru sensibilizare/Promovarea Astronomiei (OAO) al Uniunii Astronomice Internaţionale lansează proiectul internațional în scopul evidențierii importanței incluziunii de gen și a celor mai bune practice în acest sens, evidențiind contribuțiile femeilor în astronomie. Atunci va fi celebrată ediția a VI-a a proiectului Carierele feminine din astronomie care va valorifica oportunitatea reprezentării municipiului Baia Mare pe harta internațională!

Pentru implementarea cu succes a proiectului Cariere feminine în astronomie s-au încheiat parteneriate cu Biblioteca Județeană “Petre Dulfu”, Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, Seminarul Teologic Ortodox „Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, prin intermediul cărora s-au asigurat resursele informaţionale și tehnice necesare outdoor, organizarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor, schimb de experiență între generații. Elevilor li s-a oferit şansa de a se documenta, informa, viziona, promova, valoriza idei culturale Astfel, membrii echipei Far Team, alături de elevii Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” (coordonați de prof. Ioana Delia Popovič) și ai Seminarului Teologic Ortodox „Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare (coordonați de prof. dr. Botiș Carolina), vor celebra cea de-a VI-a ediție a proiectului „Carierele femeilor în astronomie” și vor marca Ziua Astronomiei în Școli.

Producţii astronomice pentru elevi, proiectate pe cupola Planetariului

Pe lângă informațiile fascinante pe care le vor explora alături de specialiștii de la Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare, elevii vor avea parte de prezentarea în avanpremieră a două producții full­dome noi, achiziționate recent de muzeu: spectacolele „Super-Alunele” și „GranPa & Zoe – Mission Light”. Formatul fulldome permite proiectarea imaginilor pe întreaga suprafață interioară a cupolei, oferind spectatorilor o experiență vizuală diferită de cea a cinematografului obișnuit. Imaginea înconjoară publicul și creează impresia participării directe la evenimentele prezentate, transformând vizionarea într-o călătorie prin lumi imaginare sau prin spațiul cosmic. Pe lângă cele două producții noi, programul include filmele „SATELIX” (despre sateliții artificiali și influența lor asupra vieții cotidiene), „Dark Side of Light” (care abordează poluarea luminoasă și efectele acesteia asupra oamenilor și mediului), „De pe Terra în Univers” (o incursiune în istoria explorării cosmosului) și „Super-Anotimpurile Cerului” (dedicat transformărilor cerului de-a lungul anului). Această ediție pune în lumină și contribuția sateliților la dezvoltarea societății moderne — de la prognozele meteorologice și navigația GPS până la telecomunicații, monitorizarea mediului și cercetarea schimbărilor climatice, tehnologiile spațiale fiind o parte esențială a existenței noastre.

Totodată, participanții vor împărtăși și vor învăța din varietatea de bune practici prezentate de partenerii internaționali. Aceste practici, axate pe incluziunea de gen și recunoașterea contribuției femeilor în astronomie, vor fi celebrate împreună cu parteneri din alte țări. Cei curioși vor avea ocazia să pășească cu adevărat în lumea științei!



Şcolile, implicate într-un proiect din cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic

În plus, prin intermediul unei invitații speciale adresate de Sarah de la organizația nonprofit STEMAIVERSE, școlile au fost invitate să se alăture proiectului „New Earth”, un eveniment oficial din cadrul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic (4–10 octombrie 2026), derulat în colaborare cu Apex Hosting, Space Prize Foundation, SWIFT și World Space Week. Această activitate gratuită oferă elevilor ocazia de a proiecta rachete și de a construi un habitat pe Marte alături de tineri din întreaga lume, folosind platforma Minecraft Bedrock de pe propriile dispozitive.

“Șansa de a reprezenta Baia Mare, pe harta unui proiect internațional menit să celebreze Ziua Internațională a femeilor și fetelor care desfășoară activități științifice, desfășurat în perioada 11.02.-08.03.2027, ne responsabilizează să valorificăm la maximum această oportunitate, să încheiem parteneriate cu instituții consacrate, precum cele de mai sus amintite. Acordul încheiat vizează, de asemenea, programarea și dezvoltarea unor relații de colaborare între instituțiile amintite în spiritul formării unei culturi generale vaste prin implicarea elevilor în activități diverse menite să celebreze.

Atelierele propuse se concentrează pe reprezentări stereotipate de gen în cariere STEM, existente în imagini vizuale: reclame pentru obiecte tehnologice(cum ar fi telescoape, computere, smartphone-uri, jocuri video, mașini etc.) și campanii de recrutare pentru școli, formare sau locuri de muncă. Au existat discuții facilitate, întrebări ajutătoare: Cum influențează aceste stereotipuri modul în care văd abilitățile/abilitățile asociate femeilor și bărbaților în astronomie, știință și tehnologie etc.; Cum influențează aceste stereotipuri alegerea studiilor și a carierei”, a explicat prof. Ioana Delia Popovič de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare.

Obiective de atins

Printre obiectivele avute în vedere prin derularea acestui proiect se numără: înțelegerea și identificarea stereotipurilor de sex și de gen; creșterea gradului de conștientizare de către tineri a stereotipurilor în viața lor de zi cu zi; creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul negativ pe care îl pot avea asupra propriilor reprezentări ale astronomiei, științelor, lumii științei și tehnologiei și alegerilor lor de studiu/carieră; încurajarea implicării cadrelor didactice și elevilor din școlile de masă, dar și a comunității locale ca voluntari în activități desfășurate la nivel național, internațional; formarea abilităților de comunicare și relaționare socială; cultivarea/întărirea sentimentului de a fi acceptat, tolerat, inclus și integrat pe plan profesional.

La finalul proiectului se doreşte atingerea anumitor rezultate: creșterea stimei de sine în rândul elevilor; întărirea parteneriatului școală – comu­nitate locală; ­i­m­­­­­­­­­plica­rea continuă a copiilor în realizarea activităților propuse; înțelegerea și identificarea stereotipurilor de sex și de gen; creșterea gradului de conștientizare de către tineri a stereotipurilor în viața lor de zi cu zi; creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul negativ pe care îl pot avea asupra propriilor reprezentări ale astronomiei, științelor, lumii științei și tehnologiei și alegerilor lor de studiu/carieră; dobândirea de abilităţi şi competenţe noi în domenii precum: socializare, comunicare, creativitate, lucru în echipă, lingvistice; abilități de colaborare în grup; oportunitatea de a învăța activ, de a fi responsabili și de a fi cooperanți; prezentare rapidă a imaginilor de femei „model” din diverse domenii precum inginerie spațială astronomică, jocuri video etc; ideea este de a le arăta participanților că îndemânarea și succesul nu au nimic de-a face cu sexul unei persoane.