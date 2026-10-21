Continuă asfaltarea străzilor din Bogdan Vodă

În comuna Bogdan Vodă continuă investițiile în infrastructura rutieră. În această perioadă sunt vizate străzile din interiorul localității, motiv pentru care pot să apară restricții temporare de circulație.

„Continuăm proiectele de dezvoltare ale comunei Bogdan Vodă. Se lucrează la turnarea asfaltului pe străzile din interiorul localității care au fost pregătite în prealabil”, a punctat Anuța Enea-Bizău, primarul comunei Bogdan Vodă.