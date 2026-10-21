Despăgubiri pentru clienții băncilor, afectați de practici anticoncurențiale

Senatorul PSD Maramureș, Sorin Vlașin, a anunțat pe pagina sa de socializare că Senatul a adoptat miercuri, 14 octombrie, un proiect de lege care introduce un mecanism de compensare financiară pentru clienții băncilor prejudiciați prin utilizarea unor indici de referință denaturați în urma unor practici anticoncurențiale.

Senatul a fost prima cameră sesizată în acest caz, iar Camera Deptaților este for decizional.

„Proiectul de lege care introduce compensarea financiară a consumatorilor de credite prejudiciați prin practici anticoncurențiale legate de stabilirea indicelui ROBOR, inițiat de Daniel Zamfir, alături de mine și alți colegi din PSD a trecut de Senat. Proiectul prevede un mecanism simplu: recalcularea dobânzilor prin raportare la indicele IRCC și restituirea prejudiciilor dovedite, în cazul unor încălcări ale legislației concurenței constatate prin decizii definitive. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, dar e un pas important spre normalitate. Nu a fost o inițiativă ușoară, mulți au făcut scut în jurul băncilor, dar mergem înainte, până când această reparație economică devine lege”, a afirmat senatorul maramureșean, Sorin Vlașin. În luna iunie, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei (aproximativ 710 milioane de euro) unui număr de zece instituții de credit, pe motiv că acestea și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice. Băncile au contestat decizia în instanță. ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare pentru depozitele plasate între cele 10 instituții de credit relevante din punctul de vedere al activității pe piața monetară interbancară din România, selectate pe baza unor criterii de performanță stabilite de Banca Națională a României (BNR).