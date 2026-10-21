Documentaţie finalizată pentru restaurarea casei memoriale Vasile Kazar

Reprezentanţii Muzeului Maramureşan au anunţat încheierea proiectului dedicat elaborării documentației tehnico-economice pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Casei memoriale Vasile Kazar din Vadu Izei.

Casa Kazar este monument istoric de importanță națională, iar intervenția asupra unui asemenea imobil presupune rigoare, cercetare și soluții fundamentate de specialiști. Fără această documentație tehnică, lucrările de restaurare nu pot fi realizate. Oficialii instituţiei muzeale au postat pe pagina de socializare un film care prezintă această etapă mai puțin vizibilă publicului, dar esențială pentru viitorul monumentului: studiile, expertizele și soluțiile care pregătesc intervenția propriu-zisă. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice – sesiunea II/2024, Subprogramul Acțiuni tematice Case memoriale – Elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice.