Evaluarea stării tehnice a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor

În perioada 23–25 septembrie, la nivelul județului Maramureș, s-a desfășurat acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, amplasate pe cursurile de apă interioare, indiferent de deținător.

La această activitate au participat reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române”, ai Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, precum și responsabilii formațiilor din zonele supuse verificărilor.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat realizarea măsurilor stabilite, concretizate prin executarea unor lucrări de întreținere și amenajare a cursurilor de apă. Lucrările executate au contribuit la eliminarea blocajelor din albiile cursurilor de apă și la mărirea secțiunilor de scurgere, cu efecte semnificative în condiții de debite mari. Prin aceste intervenții, a fost sporit gradul de siguranță al gospodăriilor populației, al obiectivelor socio-economice și al infrastructurii rutiere din zonele vizate. Totodată, au fost completate stocurile de materiale și mijloace de intervenție destinate apărării împotriva inundațiilor și au fost actualizate planurile de apărare împotriva inundațiilor și a altor fenomene hidrometeorologice periculoase, inclusiv a celor care pot determina apariția secetei hidrologice sau producerea unor incidente ori accidente la construcțiile hidrotehnice.

Un obiectiv important l-a constituit verificarea demersurilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță și de gospodărire a apelor. În urma acțiunii de verificare, a fost elaborat un plan de măsuri care vizează continuarea demersurilor pentru promovarea și executarea lucrărilor de refacere a structurilor de apărare împotriva inundațiilor afectate de viiturile produse în perioadele anterioare, precum și identificarea și promovarea unor noi lucrări de apărare în zonele expuse riscului de inu­n­dații. Se va acorda o atenție deosebită supravegherii permanente a zonelor în care au fost identificate puncte critice, în vederea prevenirii și reducerii efectelor negative ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a creșterii gradului de protecție a populației, a bunurilor și a infrastructurii din județul Maramureș.