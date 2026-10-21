Ștafeta Veteranilor ajunge la Șomcuta Mare

Ștafeta Veteranilor – „Invictus”, ediția a XIII-a, ajunge la Șomcuta Mare. Joi, 22 octombrie, în jurul orei 14, voluntarii vor fi întâmpinați de reprezentanți ai administrației locale la Monumentul eroilor din centrul orașului. Ștafeta Veteranilor este un proiect național de educație, voluntariat și sport, inițiat în anul 2014 de voluntarii Invictus România, din dorința de a păstra vie memoria eroilor României și de a aduce comunită­ți­le împreună în jurul unor valori care ne definesc: respect, recunoștință, solidaritate, camaraderie și dragoste de țară. Proiectul se desfășoară, în fiecare an, în luna octombrie. Ștafeta Veteranilor a pornit din București și străbate România pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu. Pe fiecare traseu este purtată, în alergare sau pe bicicletă, câte o ștafetă reprezentând una dintre cele trei culori ale Drapelului Național. Din localitate în localitate, din județ în județ, ștafetele sunt predate de la un participant la altul. În 25 octombrie, de Ziua Armatei României, voluntarii de pe cele trei trasee, se vor reuni la Carei – locul simbolic – fiind ultima localitate eliberată, de sub ocupația horthistă, de pe teritoriul actual al României la data de 25 octombrie 1944.