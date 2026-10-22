290 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 290 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, barman preparator de cafea (baristă), cameristă hotel, constructor-montator de structuri metalice, conducător auto transport rutier de mărfuri, confecționer produse textile, confecționer-montator produse din lemn, electricieni, îngrijitor clădiri, îngrijitor de copii, lucrător comercial, muncitori necalificați, pizzer, secretară, sudor, vânzători, dar și agent de turism, agent de vânzări, chimist, contabil, electromecanic, inginer automatist, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer construcții hidrotehnice, inginer industrializarea lemnului, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, inginer producție, inginer-șef în construcții, manager, medic specialist, proiectant inginer mecanic, reprezentant comercial, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, tehnician devizier, tehnician proiectant.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (43):

• ajutor bucătar (1)

• ambalator manual (6)

• femeie de serviciu (3)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (12)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (18)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (2)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (67):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor bucătar (5)

• ambalator manual (2)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (2)

• constructor-montator de structuri metalice (3)

• femeie de serviciu (1)

• frizer (2)

• galvanizator (2)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (12)

• mecanic utilaj (1)

• muncitor hidrometru (2)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator textile nețesute (8)

• ospătar (chelner) (7)

• pizzer (2)

• ucenic (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (46):

• agent servicii client (1)

• barman (2)

• barman preparator de cafea (barista) (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (8)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (12)

• electrician echipamente electrice și energetice (10)

• lucrător comercial (1)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator mase plastice (1)

• operator procesare text și imagine (1)

• ospătar (chelner) (2)

• reprezentant comercial (1)

• sortator produse (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician în industrializarea lemnului (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (55):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (3)

• cameristă hotel (1)

• casier (1)

• colector (recuperator) creanțe/debite (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• detector pierderi apă și gaze (1)

• lucrător comercial (27)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• secretară (4)

• specialist marketing (1)

• șef secție (1)

• tehnician proiectant în industrializarea lemnului (1)

• vânzător (8)

Studii Profesionale – Școală Profesională (40):

• agent de securitate (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer produse textile (4)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician exploatare centrale și stații electrice (2)

• instalator apă, canal (2)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lăcătuș mecanic (5)

• lucrător comercial (1)

• operator presă de transfer termic (6)

• presator metale la rece (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• tâmplar universal (5)

Studii Postliceale (8):

• asistent medical generalist (1)

• asistent medical de farmacie (5)

• asistent medical radiologie (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

Studii Universitare (31):

• agent de turism (1)

• agent de vânzări (1)

• chimist (1)

• contabil (1)

• electromecanic (1)

• inginer automatist (2)

• inginer căi ferate, drumuri și poduri (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer industrializarea lemnului (4)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• inginer producție (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• manager (1)

• medic specialist (1)

• proiectant inginer mecanic (1)

• reprezentant comercial (4)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician devizier (1)

• tehnician proiectant (4)