A fost deschis Muzeul Patrimoniului Ucrainean din Maramureş

Duminică, 18 octombrie, la Poienile de sub Munte, a avut loc deschiderea oficială a Muzeului Patrimoniului Ucrainean din Maramureş, un moment de referinţă pentru comunitatea ucraineană din judeţ şi o iniţiativă importantă a Uniunii Ucrainenilor din România pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural ucrainean autohton. „Patrimoniul ucrainean din Maramureş reprezintă o mărturie valoroasă a continuităţii istorice a comunităţii pe aceste meleaguri, reflectând tradiţiile, meşteşugurile şi modul de viaţă transmise din generaţie în generaţie. Muzeul Patrimoniului Ucrainean din Maramureş devine, astfel, un spaţiu dedicat păstrării memoriei colective şi transmiterii moştenirii culturale către generaţiile viitoare”, transmis iniţiatorii proiectului.