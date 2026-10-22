Avem Guvern! Ce ne facem?

Avem în sfârșit Guvern, a ieșit fum alb (înecăcios) atât de la Palatul Victoria, cât și de la Cotroceni. Mare victorie… după 6 luni de vid. Îi urăm tot succesul din lume premierului, dar ar putea merge preventiv să pupe și niște moaște, pentru noroc suplimentar. Are în față o sarcină uriașă. Are de păstrat linia și de ținut cheltuielile în frâu, înconjurat de miniștri care se pregătesc să facă tocmai pe dos.

A și primit un prim imbold de la Ursula Von Der Leyen. Care l-a felicitat public, pe rețeaua X, după care l-a pus la treabă, i-a amintit că „există multă muncă de făcut, pentru crearea de oportunități pentru cetățeni și companii, cât și pentru consolidarea flancului estic. Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte, împreună, pentru România și pentru Europa”, a scris ea. Clar? Destul de clar. Dar să vedem peisajul în care se petrec toate cele. Ucraina e în corzi, Marea Neagră a redevenit câmp de luptă, Trump a trecut vizibil, fără echivoc, de partea Rusiei. Toată contrabalanța a rămas pe Europa, iar noi suntem în avangardă, în (aproape) linia întâi. Cum de altfel am mai fost, de-a lungul istoriei, nu? Pe noi ne-au cocoșat/cocoșit migratori, tătari, turci, ruși etc, până Europa s-a organizat. Aici s-au ars grânele și s-au otrăvit fântânile, nu la ei. La ei erau deja aliniați cavalerii pe câmp de luptă, cu binecuvântarea Papei, doar că nu veneau până aici, că era lung drumul și străzile desfundate. Ca acum. Apoi, e războiul surd din telefoanele noastre, pe care îl cam pierdem, cu binecuvântarea autorităților ce nu vor să impună reguli și strictețe. Cum ar face-o? I-a ajutat și pe ei haosul TikTok și Fb. Între timp, mai avem un atac cibernetic, la Societatea Națională de Radiocomunicații. Între timp, vânzările Dacia Logan s-au prăbușit în Europa, în fața Tesla și VW. Între timp, un fecior rătăcit intră cu cuțitul în școală și lovește bezmetic profesoare și elevi. Între timp, mamă și fiu câștigă contracte de 30.000 de euro la o aceeași primărie, la zece minute distanță, prin Moldova undeva.

Te-ai uita în sus, ai cere sprijin divin. Doar că… tocmai aflăm că însuși Papa, trimisul, are cancer la plămâni. Nu e foarte încurajator, nu? Te uiți și spre Nord, unde un popor luptă disperat pentru supraviețuire, în contextul în care un miliardar rus spune niznai la o televiziune britanică faptul că ar trebui dat cu nucleara în ei. Ca să fie Pace. Zelenski o spune altfel, nuanțat: 20 de milioane de ucraineni ar putea ajunge refugiați în Europa, în lipsa sprijinului european.

Cam aici, aici suntem. Noi. Iar Guvernul cel nou are treabă, iute, vorba Ursulei. L-am rugat pe AI, înainte să „ne” facă scenariul Terminator, să-mi facă o paralelă de prețuri și putere de cumpărare în România, între 2020 și 2026. Zice așa: inflația cumulată potrivit HIP Eurostat e de 58,7%. Multiplicatorul prețurilor: 1,59x (ceea ce costa 100 RON în 2020 a ajuns să coste aproximativ 159 RON în 2026), conform inflationcompare.com. Pierderea puterii de cumpărare: ~37% (100 RON din 2020 mai valorând în termeni reali aproximativ 63 RON). Și mai arată cum au evoluat principalele grupe de prețuri. Servicii – au înregistrat unele dintre cele mai mari scumpiri cumulate (peste 13% ritm anual în anumite luni din 2026). Mărfuri nealimentare – creșteri anuale de ~7,9% (energie, combustibili, bunuri de folosință îndelungată). Produse alimentare- creșteri anuale de ~5% în 2026, adăugându-se la valurile masive de scumpiri din perioada 2022–2025. Piața imo­biliară – prețurile locuințelor au crescut cu peste 50% la nivel național comparativ cu nivelul din 2020. Mno, aici suntem. Spor la treabă, Guvernule!