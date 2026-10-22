Curs de reanimare neonatală pentru angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare

Angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare au participat la un curs de reanimare neonatală organizat de Secția de Neonatologie a unității sanitare cu paturi.

Instruirea a fost una extrem de benefică, deoarece în momentele critice fiecare se-cundă contează.

„Sunt clipe în care viața unui copil încape într-o singură respirație. La Spitalul Clinic Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare, am învățat, am exersat și ne-am reamintit cât de mult contează fiecare secundă. În cadrul cursului de reanimare neonatală, organizat de Secția de Neonatologie, colegii noștri s-au pregătit pentru acele momente în care cele mai mici inimioare au nevoie de cel mai mare ajutor. Au fost ore de învățare, exerciții practice, întrebări și experiențe împărtășite. Dar, dincolo de toate, a fost grija comună pentru copiii care vin pe lume și pentru familiile care își pun întreaga speranță în mâinile noastre. Pentru că în spatele fiecărei intervenții reușite stau oameni care învață, exersează și pun suflet în ceea ce fac. Oameni care știu că, uneori, o singură clipă poate schimba o viață întreagă”, au punctat oficialii spitalului.