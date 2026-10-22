Echipa Serviciului de Ambulanță prezentă la MALTESE RESCUE MANEUVERS 2026

În perioada 15-18.10.2026, echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș (substațiile Poienile de sub Munte și Vișeu de Sus) au participat la cea de-a III-a ediție a concursului cu participare internațională MALTESE RESCUE MANEUVERS 2026.

„Exercițiile și cursurile de educație medicală continuă contribuie enorm la consoli-darea și aprofundarea cunoștințelor în domeniul medicinei de urgență. Cu toate acestea, nimic nu se compară cu simulările organizate în cadrul competițiilor. Acolo, implicarea voluntarilor face ca fiecare scenariu să fie extrem de realist, iar echipajele sunt puse în situația de a gestiona cazurile exact ca în realitate. Toate aceste experiențe ne ajută să ne perfecționăm în gestionarea intervențiilor dificile, care sunt mereu unice și pline de provocări”, au precizat reprezentanții SAJ Maramureș.