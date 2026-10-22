Incubator pentru transportul nou-născuților la Substația de Ambulanță Sighet

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș a fost dotat cu un nou incubator destinat transportului nou-născuților.

Conducerea instituției a precizat că aparatura medicală este una extrem de necesară și că această donație va oferi o șansă în plus micuților care luptă pentru propria viață.

„La Substația de Ambulanță Sighetu Marmației, a sosit un mare și neprețuit dar: un incubator destinat transportului nou-născuților prematuri, oferit prin generozi-tatea domnului Francesco Stasolla și a companiei Italsofa România, pentru Asociația pentru Ambulanță Maramureș. Uneori, un gest de generozitate ajunge acolo unde cuvintele nu mai pot face nimic: lângă un copil care luptă să trăiască și lângă o mamă care se roagă să-l poată duce acasă. Iar un asemenea gest nu se uită. El rămâne în vieți, în destine și în recunoștința unor oameni care știu cât de prețioasă este fiecare secundă atunci când viața atârnă de un fir de speranță. Astăzi nu am primit doar un incubator. Am primit o dovadă că solidaritatea există, că oamenii pot deveni sprijin pentru oameni și că, dincolo de responsabilitățile profesionale, există suflete care aleg să se implice pentru binele celorlalți”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.