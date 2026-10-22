Maramureșul, pe locul 19, la nivel național, în privința numărului de licitații pentru investiții

În ultimii cinci ani (octombrie 2021 – septembrie 2026), Primăriile și Consiliul Județean au atribuit 1.068 de proceduri de achiziție, în valoare totală de 5,31 miliarde de lei (fără TVA).

Potrivit unei informări oficiale venite de la banicurati.ro, 43% din bani au ajuns la firme cu sediul în județ, 11% la firme din București și 44% la firme din alte județe. Pe țară, partea rămasă în județ e de 41%; județul Maramureș e pe locul 19 din 41. Cele mai mari sume le-au atribuit Consiliul Județean Maramureș (1,33 miliarde de lei, din care 17% la firme din județ) și Municipiul Baia Mare (1,30 miliarde de lei, 46% din județ). Primele trei firme după valoarea contractelor câștigate: Construrom (cu sediul în județ, 279 de milioane de lei, 14 proceduri); Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj (din județul Cluj, 245 de milioane de lei, 12 proceduri); Avril (din județul Sălaj, 182 de milioane de lei, 14 proceduri). Între primele zece, patru au sediul în județ. Cea mai mare procedură este „Reparații și întreținere străzi în Municipiul Baia Mare”: 188 de milioane de lei (acord-cadru, valoarea maximă), atribuită de Municipiul Baia Mare în mai 2022 și câștigată de Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj și Construrom, se precizează pe banicurati.ro, acolo unde există și întreaga statistică, defalcată pe fiecare primărie din județ.