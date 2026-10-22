Medici noi la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Echipa medicală a Spitalului Municipal Sighetu Marmației se extinde cu noi medici tineri.

Astfel, de curând, în cadrul unității medicale și-au început activitatea trei medici specialiști noi. Este vorba de: dr. Șpan Eliza – medic specialist chirurgie generală, dr. Mitiș Mariana – medic specialist medicină de urgență și de dr. Trandafir David – medic specialist ATI.