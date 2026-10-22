Un nou plan pentru câinii fără stăpân din Baia Mare

Poliția Locală Baia Mare propune o nouă strategie pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în perioada 2026–2028. Planul urmărește reducerea numărului de animale de pe străzi prin sterilizare, vaccinare, adopții și prevenirea abandonului.

Reprezentanții instituției spun că simpla capturare a câinilor nu este suficientă, deoarece echipa de intervenție poate prelua zilnic mai multe animale decât permite capacitatea adăpostului public. De aceea, noua strategie pune accent și pe oprirea înmulțirii necontrolate.

Un rol important îl va avea o autoutilitară electrică, deja achiziționată și amenajată ca laborator veterinar mobil. Cu ajutorul acesteia, este prevăzută sterilizarea gratuită a masculilor, în condițiile legii. Sterilizarea femelelor urmează să fie realizată la un cabinet veterinar contractat de municipalitate.

„Nu dorim să măsurăm eficiența doar prin câți câini ridicăm de pe străzi, ci prin câți câini reușim să împiedicăm să ajungă în stradă în anii următori. Laboratorul veterinar mobil ne ajută să trecem de la reacție la prevenție”, este ideea centrală a documentului strategic.

Campaniile vor viza în special zonele Craica, Pirită și Hornului, unde au fost identificați mai mulți câini fără stăpân. Animalele care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi duse înapoi în zona în care au fost găsite vor fi sterilizate, vaccinate antirabic și marcate cu crotalii colorate, în funcție de sex. Măsura nu se aplică animalelor agresive sau cazurilor în care legea prevede o altă soluție.

Strategia mai urmărește o evidență mai bună a animalelor, încurajarea adopțiilor și informarea proprietarilor cu privire la obligațiile legale.

Poliția Locală face apel și la implicarea comunității. Cetățenii pot contribui prin sterilizarea și supravegherea propriilor animale, adopții responsabile și semnalarea cazurilor de abandon. Sesizările pot fi făcute la dispeceratul Poliției Locale Baia Mare, la numărul 0372-702702.