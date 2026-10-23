Abordări diferite în trafic • Noua semnalizare a bicicliștilor, încă negociabilă

Vedem în trafic fel de fel de semnale că e haos. La intersecția străzilor Progresului cu Culturii, pe trecerea de pietoni, un biciclist trece în trombă, aproape să fie călcat de o mașină ce n-a apucat să reacționeze. El, biciclistul, spune apoi cu emfază, certat de trecători că trebuia să coboare de pe bicicletă la traversare: „Am vrut să-i verific dacă opresc”. La cealaltă extremă, pe strada Mihai Eminescu, mamă – tata – două fetițe pe biciclete, coboară cuminți, se asigură, traversează pe lângă biciclete. Un gând și pentru motocicliști. Sezonul moto nu s-a închis pentru toată lumea dis de dimineață, pe ruta spre Groși – Dumbrăvița-Cărbunar, un motociclist fără răbdare făcea zig-zaguri în spatele mașinilor, depășea fără semnalizare, ca la final să depășească 4 mașini deo­dată, coborând Dea­lul Groșilor spre Popasul Regal.