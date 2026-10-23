Acțiune de identificare a seniorilor care au nevoie de îngrijire la domiciliu, în Târgu Lăpuș

La nivelul orașului Târgu Lăpuș se derulează proiectul „Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș”, implementat de primărie în parteneriat cu Asociația ASSOC.

Acesta își propune să aducă îngrijire medicală, socială și sprijin practic direct la domiciliul seniorilor. În această perioadă, echipa de proiect formată din asistent social și facilitator comunitar, se află pe teren pentru identificarea persoanelor vârstnice, care au cea mai mare nevoie de sprijin.

„Întâlnirea cu vârstnicii din comunitățile lăpușene, evaluarea nevoilor lor și con-struirea unui plan individualizat pentru fiecare beneficiar, este primul pas pentru ca sprijinul să poată ajunge efectiv la persoanele care au nevoie de el. Dacă cunoașteți bătrâni care au nevoie de aceste servicii gratuite, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea lor, luând legătura cu colegii noștri”, a declarat Vlad Herman, primarul orașului. Persoanele de contact în acest caz sunt: Leșe Alexandra Alina – Facilitator comunitar: 0753 587 515 și Bertean Marian – Asistent social: 0758 417 452.