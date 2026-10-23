Ansamblul Folcloric Vişeul, locul I la concursul „De la Ronişoara-n jos”

Ansamblul Folcloric Vișeul a obținut din nou locul I la concursul „De la Ronisoara-n jos”.

Grupul este coordonat de profesor Ioan Bledea. „Ați demonstrat încă o dată că tradițiile noastre sunt vii și duse mai departe cu dragoste și respect. Un gând special de apreciere și felicitări domnului profesor Bledea Ioan, pentru răbdare, implicare și dedicarea cu care îndrumă acești copii minunați și promovează folclorul autentic românesc”, au transmis cei de la Biblioteca Orăşenească Vişeu de Sus.