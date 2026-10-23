Deficit de personal la CAS Maramureș

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș se confruntă cu un deficit de personal. În momentul de față, 10 posturi din cadrul instituției sunt vacante, iar presiunea pe angajați este una ridicată.

„La data de 30.06.2026, în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș erau aprobate 70 de posturi (69 destinate funcționarilor publici și 1 post de personal contractual), dintre care 60 erau ocupate, iar 10 se aflau vacante. În data de 18.06.2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a organizat, la nivel național, concursul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de Director General. Concursul a fost promovat de domnul Adrian Mădăras, care este numit, începând cu data de 1 iulie 2026, pentru un mandat de 4 ani, în funcția de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, manager al sistemului la nivelul județului Maramureș. Având în vedere complexitatea atribuțiilor și volumul ridicat al activităților derulate la nivel instituțional, deficitul de personal reprezintă o problemă de importanță majoră, cu impact direct asupra eficienței și continuității proceselor operaționale”, au precizat reprezentanții CAS Maramureș.