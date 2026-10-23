„Fii mai activ” la a II-a ediție în Târgu Lăpuș

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 09:00, va avea loc o nouă ediție „Be More Active” (n.r Fii mai activ), organizată de Interact Club Târgu Lăpuș.

Startul se va da la bazinul de înot Târgu Lăpuș, iar înscrierile la eveniment se fac online. Vârsta minimă de participare este de 14 ani, iar taxa de participare 20 lei.