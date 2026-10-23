Interminabila poveste a sterilului continuă… Tentativă de mutare a iazurilor din Tăuții de Sus la Bozânta?!

Patru iazuri de decantare și peste 300 de halde de steril a moștenit Maramureșul de la REMIN și de la industria extractivă. Am rămas cu ele. O parte ecologizate, o mare parte nu. La final de mandat, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, lansează patru documente de politică publică (white papers) prin care pune în dezbatere soluții pentru reorganizarea ROMARM, monitorizarea Programului SAFE, valorificarea resurselor minerale și promovarea turistică a României.

Pe noi ne interesează „Cadrul de acțiune pentru resursele minerale neenergetice”. „Documentul conturează strategia Ministerului Economiei pentru reducerea dependențelor industriale și de securitate față de importurile din țări terțe, în linie cu Regulamentul European privind Materiile Prime Critice (CRMA). Strategia este structurată pe trei piloni majori: dezvoltarea proiectelor strategice de importanță europeană, având ca punct central investiția de peste 198 de milioane de euro în extracția și procesarea grafitului pentru baterii de la Baia de Fier (SALROM), relansarea cercetării miniere prin Programul Geologic Național și remedierea daunelor ecologice provocate de mineritul istoric”. Sună frumos, generos chiar. În realitate, ne spun primarii ce sunt moștenitori ai acelor halde și iazuri, la ultima intervenție, au venit miniștri, parlamentari, s-au suit pe halde, s-au fotografiat, postat, au promis, au plecat. Ba mai mult, s-a sugerat transferarea sterilului de la Tăuții de Sus/Baia Sprie, pe iazul uriaș de la Bozânta Mare… dacă tot e mare.

„E inacceptabil” , afirmă primarul din Recea, Alexandru Ardelean. „Am dat REMIN-ului certificate de urbanism, să facă prospecțiuni. Dar este inacceptabil să mute sterilul dincolo încoace. Exclus să aducă de la Tăuții de Sus. Calculele unor specialiști arată o investiție nu mai mare de 30-40 milioane de euro. La cât aur, argint, cupru s-au dus de aici, nu cred c-ar fi un efort imens. Sau măcar să acopere haldele cu o prelată. Nu sunt afectați doar cei din comuna mea, ci și din Baia Mare și din Tăuții Măgherăuș”, mai precizează primarul. Întrebarea noastră… oare or fi aceleași minți luminate ce au sugerat transferul sterilului de la Tăuți la Bozânta, cele care au „gândit” de câțiva ani încărcarea gunoiului de la Italsofa pe platforma ecologizată din spate, decât să îl care la Fărcașa? Ori ascunderea gunoiului Maramureșului la Răzoare, în fosta mină? Că pare același modus operandi…