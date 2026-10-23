Maramureșul găzduiește Conferința Națională Salvamont 2026

În perioada 26–28 octombrie 2026, localitatea Moisei va găzdui Conferința Națională Salvamont 2026, unul dintre principalele evenimente profesionale dedicate dezvoltării, modernizării și consolidării sistemului național de salvare montană. Organizată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România – Salvamont România, cu sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, conferința va reuni reprezentanți ai celor 39 de servicii publice județene și locale Salvamont din întreaga țară, pentru trei zile de analiză, schimb de experiență și stabilire a priorităților de dezvoltare a activității de salvare montană.

„Găzduirea acestei reuniuni plasează Maramureșul în centrul dialogului național privind viitorul salvării montane și oferă echipei Salvamont Maramureș oportuni-tatea de a contribui la desfășurarea unui eveniment important pentru întreaga co-munitate profesională. Alegerea județului Maramureș ca loc de desfășurare aduce în atenție atât specificul său montan, cât și activitatea structurilor care asigură intervențiile de salvare în această zonă. Lucrările conferinței se vor concentra asu-pra îmbunătățirii pregătirii profesionale, actualizării procedurilor de intervenție, evaluării capacității operaționale și identificării unor soluții tehnice și organizato-rice care să contribuie la creșterea eficienței și siguranței misiunilor de salvare”, au declarat reprezentanții Salvamont Maramureș.

Noile tehnologii, integrate în activitățile de căutare și salvare

Printre temele principale se numără formarea, evaluarea, atestarea și perfecționarea profesională a salvatorilor montani, dezvoltarea programelor de specializare, actua-lizarea normelor tehnice și operaționale, acreditarea centrelor de pregătire și stabili-rea calendarului național și internațional de formare pentru anul 2027.

„Un accent important va fi pus pe integrarea noilor tehnologii în activitățile de căutare și salvare, inclusiv utilizarea dronelor, a inteligenței artificiale și a echi-pamentelor specializate. Vor fi analizate direcțiile de dezvoltare a aplicației Salvamont–Vodafone, a serviciilor Dispeceratului Național Salvamont–Vodafone și a Centrului Național de Analiză a Datelor, precum și posibilitățile de valorificare a informațiilor colectate în timpul intervențiilor. Agenda va include și analiza cadru-lui legislativ, dezvoltarea capacității de intervenție în domenii specializate, precum salvarea aeriană, căutarea cu echipe canine și operațiunile cu drone, alături de consolidarea cooperării internaționale”, au mai explicat oficialii instituției.

Experiențele și bunele practici rezultate în urma participării reprezentanților Salva-mont România la Conferința Mondială FIPS din Canada și la Congresul Internațio-nal de Salvare Alpină CISA IKAR din Austria, desfășurate în 2026, vor contribui la stabilirea direcțiilor de pregătire și dezvoltare pentru perioada următoare.