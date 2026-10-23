Proiectul „Cercul Pedagogic Activ”, lansat la consfătuirile județene ale cadrelor didactice din învățământul primar

În perioada 7 – 15 octombrie, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat seria Consfătuirilor Județene destinate cadrelor didactice din învă­ță­mân­tul primar, desfășurate în patru zone metodice ale județului: Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus și Sighetu Marmației.

Întâlnirile au reprezentat un cadru de dialog deschis și structurat, aducând în prim-plan aspecte esențiale pentru organizarea și eficientizarea procesului educațional în anul școlar 2026-2027. Ordinea de zi a cuprins analiza rezultatelor Testării Unice la clasa a III-a, noutățile privind cadrul legislativ și Standardele Naționale de Evaluare, precum și analiza aspectelor semnalate la nivelul Ministerului Educaţiei, cu accent pe asigurarea unui mediu de învățare echitabil și sigur pentru toți elevii.

Elementul central al consfătuirilor din acest an l-a constituit lansarea proiectului județean „Cercul Pedagogic Activ – Laboratorul de practică didactică: de la atelierele Hub-ului la activitatea de la clasă”, coordonat de inspector școlar prof. Terezia Ildiko Grama. Proiectul își propune reconfigurarea activității celor 26 de centre metodice din județ, transformând cercurile pedagogice clasice în ateliere practice de lucru și schimburi autentice de experiență. Seria întâlnirilor s-a bucurat de o participare numeroasă și de o deschidere deosebită din partea cadrelor didactice, confirmând dorința comună de a construi o comunitate profesională unită, activă și ancorată în nevoile reale ale copiilor, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş.