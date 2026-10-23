Totul e sub control. La butoane, însă, sunt magnații. Și bufonii

Am început să fim ceva mai atenți la poveștile conspiraționiste de când cu dosarele Epstein. Sigur, în continuare mergem siguri pe străzile desfundate ale orașului, fără teama de a cădea dincolo de marginea Pământului plat. Oricum, de era așa, demult aruncau pisicile totul „peste bord”. Nu, nu ne uităm pe cer după linii. Ne otrăvim singuri cu mult mai mare succes de când mâncăm „produse alimentare cu iz” de brânză, ciocolată, căpșuni etc. Și da, la nevoie o să ne și vaccinăm, uite la alții. Americanii au varicelă, rușii ciumă, tot americanii recheamă din magazine somon, brânză, înghețată, ciocolată, mezeluri -700 de tone. O ciupercă rară ce poate afecta creierul se răspândește în SUA, poate ucide 70% din pacienți. În Mexic, amiba mâncătoare de creier a fost detectată în șase lacuri de acumulare, ce alimentau cu apă populația.

Nuuuu, nu credem în conspirații. Deloc. Doar că snoop.ro constată că partidul cel cu nume de metal prețios are consilieri de-ai lui Netanyahu. Da, au mai fost pe-aici, i-au mai folosit și alții. În Franța, la haosul de pe străzi, au apărut steaguri rusești, inclusiv cu secera și ciocanul. Filmate, nu povești. Fox News Digital a descoperit 54 de organizații radicale implicate. În Italia, draga de Meloni a anunțat public schimbarea legii, cine distruge plătește pe loc, chiar și minorii…din banii babacilor. Plus, arestare inclusiv pentru minori. Apoi, a revenit Musk, care a închis Starlinkul PLĂTIT Ucrainei. Ceea ce a făcut politicienii americani să se întrebe: Dacă un miliardar poate închide internetul unei întregi țări ce se luptă pentru propria supraviețuire, nu cumva are prea multă putere? La fel, aflăm că SUA nu au mai dat un dolar găurit Ucrainei din ianuarie 2025… de atunci Europa sprijină financiar. Nu SUA. Dar impun țărilor terțe să NU dea rachete Patriot, cumpărate deja de la SUA, Ucrainei. E efectiv o „întoarcere de arme”, cum am făcut noi la 23 august, ca să nu-i zicem trădare, că nu dă bine în cartea de Istorie.

Casa Albă e la ridicolul suprem, precum conducătorul lor tiranofil. A avut purtătoare de cuvânt de luni până vineri, tot bombiță MAGA. Ea, tot privind admirativ cu ochi umezi de Bambi spre Conducătorul Suprem. Apoi, vin alegerile. Că de aceea s-au întors armele. Bombardarea centrelor de date Yandex din Rusia a dovedit că ele sunt ferme de boți. Pentru că au tăcut, subit. În toată lumea. Fermele de boți au manipulat alegeri, iar NOI suntem cel mai bun exemplu, dar mai sunt, inclusiv Brexitul Marii Britanii (150.000 de conturi au postat 45000 de mesaje antiBrexit atunci) și altele. Cine-și dorește cel mai mult să aibă Centre de date? Dictatorii, biliardarii și triliardarii Lumii. De ce? Păi recitiți. De aia.

Sigur că există antidot. Să lăsăm telefoanele din mâini. Să ne ridicăm de la computer. Să nu ne pierdem în a citi titluri bombastice de „știri”. Nici comentarii furibunde. Acolo e capcana. Să mergem să vedem toamna cu ochii noștri, nu cu ochii A.I. Pentru că acolo, în spatele telefoanelor „pline de informații” pândesc ei, miliardarii. Nu e o figură de stil. Senatorul american Bernie Sanders spune că nivelul inegali­tă­ții în SUA a ajuns la un nivel bolnăvicios: 0,00001% dintre americani, adică 20 de nume, dețin 4 triliarde de dolari, mai mult de12 ori decât dețin 50% din cei mai modești americani, împreună. Netaxați decât modest biliardarii, că deh, contribuie unde trebuie. La butoane nu sunt patrioți, din păcate. Nicăieri. Sunt oameni ce agonisesc. PIB-uri de țări.