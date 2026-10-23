Trupa de teatru Dramatique a încântat publicul cu un nou spectacol

Centrul Multifuncțional din Baia Sprie a îmbrăcat marți seara haine de sărbătoare, devenind neîncăpător pentru zecile de spectatori dornici de voie bună.

Trupa de teatru Dramatique a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a urcat pe scenă cu o nouă reprezentație efervescentă, pusă sub genericul sugestiv: „Zâmbete pe scenă, între basm și realitate”. Seara a fost deschisă cu măiestrie de prof. Marcela Vava, care a dat tonul unei atmosfere relaxate și pline de energie, pregătind publicul pentru o adevărată avalanșă de momente comice.

Cortina s-a ridicat făcând pasul direct în universul pădurilor întunecate, unde micii actori ai clasei a V-a au debutat pe scenă cu o adaptare plină de candoare și haz a scenetei „Puiul lui Gruffalo”, cucerind instantaneu inimile spectatorilor. De aici, publicul a fost catapultat direct în cotidianul zgomotos și plin de capcane al școlii și al familiei.

În „Operațiunea Catalogul de Ciocolată”, o simplă gustare dulce aterizată accidental pe catalogul clasei a VI-a a declanșat o misiune de salvare demnă de filmele de acțiune, în care inteligența artificială (întruchipată de un robot din carton) și vloggingul au fost singurul colac de salvare. Peripețiile au continuat cu „Ghinionul școlar”, unde un licean ingenios a încercat să își multiplice mamele și mătușile (de la cea cu poftă de râs la cea cu pretenții teatrale) doar pentru a justifica două săptămâni de absențe în fața unei doamne directoare poreclite sugestiv „Bormășina”.

Farsa medicală a atins cote maxime în „Un pacient prea sănătos”, unde un biet șef de secție, întors acasă cu o simplă sticlă de bună dispoziție și o sacoșă plină, s-a trezit imobilizat de familie cu comprese de oțet, manuale de geografie și poezii, fiind suspectat de cea mai gravă boală: o „veselie suspectă” care s-a dovedit a fi, de fapt, un stoc impresionant de cârnați de Pleșcoi pentru revelionul instituției! Superstițiile și legile lui Murphy au fost luate la bani mărunți în comedia „Ghinionul”, unde un funcționar ipohondru a transformat o simplă chitanță de la curățătorie pierdută în pantoful stâng într-o apocalipsă cosmică, spre amuzamentul general al publicului.

Seara s-a încheiat într-o notă caldă, de basm clasic, odată cu îndrăgita punere în scenă a piesei „Cei trei purceluși”, în limba engleză, amintind tuturor că lumea copilăriei rămâne cel mai sigur refugiu.

Un spectacol de o asemenea anvergură nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al autorităților locale. Organizatorii au adresat mulțumiri alese primarului orașului Baia Sprie, Alin Sebastian Bîrda, și întregii echipe din primărie pentru punerea la dispoziție a acestei locații minunate. De asemenea, recunoștința s-a îndreptat spre directorul Casei de Cultură, Sorin Todoran, pentru deschiderea și colaborarea ireproșabilă de la fiecare eveniment.

Succesul serii s-a datorat unei echipe profesorale inimoase și unor elevi talentați. Coordonarea trupei Dramatique este asigurată de prof. Mihaela Smiedt și prof. Iolanda Sztrelenczuk. Efortul tehnic și artistic a fost completat de informatician u Sebastian Tănăsesc și elevul Radu Crăciun la sonorizare, în timp ce imortalizarea celor mai funny momente i-a revenit prof. Ionel Gruzun.

Seara s-a încheiat în ropote prelungite de aplauze, cu promisiunea că trupa Dramatique va continua să aducă zâmbete și artă pe scenă. Spectatorii au plecat acasă convinși că, dincolo de basm sau realitate, teatrul rămâne cea mai frumoasă formă de a ne regăsi pe noi înșine.